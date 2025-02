Lo Sporting Sala Consilina con una prestazione di grande carattere riesce ad imporre il pareggio alla formazione torinese dell’L84.

Ai ragazzi di Cipolla si chiedeva un immediato riscatto dopo la brutta prova in casa del Sandro Abate Avellino e a giudicare da quello che si è visto al Pala San Rufo, contro un team come quello piemontese del tecnico Paniccia, costruito per stare nella parte altissima della classifica, c’è stato.

La gara è partita subito su ritmi alti con i draghi salesi apparsi concentrati e determinati e in almeno quattro occasioni l’estremo Tondi ha detto no alle giocate dei vari Del Mestre Baroni, Vidal e Arillo. Ma anche il portiere di casa Fiuza non è stato da meno, tanto che le porte sono rimaste inviolate fino al termine della prima frazione chiusa col punteggio di 0-0.

Nella ripresa, sia pure con un ritmo meno elevato, la gara è stata piacevole ma per sbloccarla c’è voluta una giocata molto fortunosa da parte della squadra ospite: su una rimessa laterale la sfera è andata a sbattere sul corpo di Vidal e ha concluso la sua corsa alle spalle dell’estremo Fiuza. Una rete che non abbatte i gialloverdi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, che cominciano a macinare gioco e all’11’49” con Baroni trovano la rete dell’1-1, dopo una bella giocata di Arillo.

Neanche il tempo di gioire che l’L84 si porta nuovamente avanti: la firma è di Coco Wellington per il 2-1. A questo punto Cipolla gioca la carta del portiere di movimento e al 18’12” la scelta viene premiata dalla rete di Vidal che realizza il 2-2.

Lo Sporting ci crede e anche nell’ultimo giro di lancette prova a sfruttare il portiere di movimento, ma il suono della sirena decreta il pareggio. Con questo punto il team salese si porta a quota 22, sempre al nono posto.

Il 21 febbraio ad attendere i draghi ci sarà il derby sul campo del Napoli.