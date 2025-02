Ladri in azione ieri sera in un’abitazione a Trinità di Sala Consilina.

Ignoti si sono introdotti all’interno della casa in assenza dei proprietari e sono riusciti indisturbati a mettere a soqquadro gli ambienti e a portare via monili in oro e soldi.

I proprietari al rientro hanno fatto l’amara scoperta ed hanno allertato i Carabinieri ad intervenire sul posto. I militari della Compagnia di Sala Consilina hanno così effettuato i rilievi e avviato le indagini del caso nel tentativo di riuscire a risalire agli autori del furto.

Solo negli ultimi giorni diversi furti sono stati messi a segno nei vicini comuni di Montesano sulla Marcellana, Padula e Teggiano e anche qui i ladri hanno agito nelle abitazioni e rubato denaro e gioielli.

