Paura ieri sera a Bellizzi per un 33enne che è stato ricoverato dopo aver ingerito detersivi e prodotti caustici.

Al momento del fatto si trovava all’interno di un’attività commerciale per cui lavora. Non è chiaro se abbia compiuto il gesto in maniera volontaria oppure si sia trattato di un incidente.

Saranno i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia a fare luce sulla vicenda.

Il 33enne, soccorso sul posto dai sanitari del VOPI giunti con ambulanza e automedica, è stato condotto in ospedale a Battipaglia dove è ricoverato.