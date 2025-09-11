Prima uscita davanti ai tifosi di casa per lo Sporting Sala Consilina che si avvicina alle prime gare ufficiali.

L’occasione per prendere contatto con i tifosi gialloverdi è stata l’amichevole con il Benevento. Per i tanti ex calciatori, come Abdala, Volonnino, Zonta e il secondo portiere Pozzo, è stato come un ritorno a casa.

I sanniti guidati dal tecnico Fausto Scarpitti saranno ai nastri di partenza del campionato di A2 Elite, dopo la retrocessione nella passata stagione. Prima del test match, passerella per tutti i protagonisti del campo e del gruppo dirigente con la riconferma del responsabile della comunicazione Giovanni Votta e della Social Media Manager Antonella Onofrio. Poi spazio alla gara.

L’allenatore del team salese Felipe Conde ha schierato Fiuza tra i pali, Carducci, Mello, Arillo e Rossetti proponendo nel quintetto iniziale i due nuovi innesti di questa stagione. E proprio Mello dopo un paio di minuti ha sbloccato il match con una botta secca dalla distanza. Quasi sul gong della prima frazione la formazione beneventana con Caruso ha trovato la rete del pareggio.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, anche grazie a due tiri liberi, ha fatto pendere la bilancia a suo favore, dapprima ha trasformato dai 10 metri Vidal, e poi è toccato a Mello realizzare la sua doppietta personale e fissare il punteggio sul definitivo 3-1.

Proprio Mello ha analizzato questo test amichevole: “Abbiamo fatto una buona gara seguendo le indicazioni del nostro tecnico che ha potuto trarre utili indicazioni. Ora pensiamo alla Coppa Divisione in programma sabato 20 sul campo del Ferrandina. E’ un impegno ufficiale che noi vogliamo onorare nel migliore dei modi andando a vincere”.

A precede la gara di Coppa Divisione un altro test amichevole mercoledì 17 settembre sul campo dell’Ecocity Genzano.

Sereno anche il giudizio del presidente Giuseppe Detta: “Ho visto una squadra che ha pagato i carichi di lavoro, ma tutto sommato siamo in fase di crescita e sono fiducioso in vista delle gare ufficiali”.

Il campionato parte venerdì 26 settembre con l’affascinante derby che oppone i gialloverdi dello Sporting Sala Consilina alla corazzata Napoli.