Arriva tramite uno sfogo sui social l’ennesima denuncia di delinquenza a Salerno.

A denunciare l’accaduto è un ex Consigliere comunale che ha raccontato di una rapina subita sul lungo Irno dalla zia. “Ieri sera alle ore 20 su un tratto della lungo Irno, una mia zia che rientrava in auto a casa, sotto la sua abitazione, ha subito una rapina in piena luce, tra telecamere comunali che non funzionano e criminalità impunita da troppa tolleranza”.

Stando al suo racconto i rapinatori avrebbero poi utilizzato la carta di credito: “In più con la sua carta di credito hanno fatto prelievi in una banca cittadina”.

Il politico rivolge poi un appello accorato al Questore di Salerno: “Signor Questore, se vuole assicurare alla giustizia questi delinquenti ha gli strumenti di altre telecamere ed altro materiale

per incastrarli. Perché verso una signora non sono ammesse tolleranze e chi non sa fare il suo mestiere deve andare via”.