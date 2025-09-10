Nonostante le tante attività a tutela dei cittadini in cui sono impegnati quotidianamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina non mancano di intervenire anche quando si tratta di salvare la vita degli animali.

Questa sera un intervento dal lieto fine a Silla di Sassano dove un gattino di poche settimane è caduto in un canale di scolo del Consorzio di Bonifica restando intrappolato nel fango e nella vegetazione. Il povero animale da ieri miagolava in cerca di aiuto e grazie al buon cuore di Tonia, Joseph e Vincenzo è stato possibile metterlo in salvo.

I tre cugini, infatti, appena lo hanno notato in difficoltà hanno allertato il 115. Prontamente sul posto sono giunti i caschi rossi guidati dal caposquadra Pasquale Pagano.

Calandosi tra la vegetazione fitta sono riusciti a raggiungere il gattino e a salvarlo. Uno di loro, al termine delle operazioni, ha deciso di adottarlo ufficialmente e di portarlo a casa con sè. Un gesto che testimonia la grande sensibilità che da sempre contraddistingue il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Presente sul posto anche il dottore Angelo Salvatore Pepe del Servizio Veterinario dell’ASL, il quale si è accertato che l’animale stesse bene e non avesse riportato ferite.