La Sporting Academy Sala Consilina sempre più importante riferimento per i giovanissimi calciatori del territorio.

La società si è voluta complimentare con i “suoi” Cono Botta (13 anni), Davide Cirone (13 anni) e Nunzio Campiglia (12) per la nuova avventura che da oggi inizieranno con il Potenza Calcio e con Alessandro Franco (13 anni) che è stato riconfermato per il secondo anno.

“Complimenti ragazzi – è il messaggio dei patron Giuseppe e Antonio Detta – Essere scelti da una società professionistica non è solo un grande traguardo, ma il riconoscimento del vostro talento, del vostro impegno quotidiano e della vostra passione per questo sport. Avete dimostrato di avere non solo le qualità tecniche, ma anche la determinazione e la mentalità giusta per affrontare nuove sfide”.

“Questo è solo l’inizio di un percorso emozionante: continuate a lavorare sodo, a credere in voi stessi e a dare sempre il massimo, dentro e fuori dal campo – concludono – Siamo orgogliosi di voi! Avanti così, con umiltà e fame di crescere”.