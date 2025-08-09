Con la motivazione “La sua poesia ha dato voce e dignità al nostro dialetto custodendo la memoria e l’identità della nostra comunità” è stato assegnato allo scrittore e poeta teggianese Cono Cimino, ieri sera, nella splendida cornice del “Dolce Vita Relais” di Sala Consilina il Premio “Riconoscimento e identità valdianese” promosso dall’Ente Pro Loco Italiane Sala Consilina-Vallo di Diano.

All’iniziativa, nata per promuovere iniziative in tutto il territorio del Vallo di Diano e coordinata dalla giornalista di Ondanews Zenda Cimino, hanno preso parte tra gli altri il Presidente regionale dell’EPLI Campania Pietro Bernardo, il Presidente dell’EPLI Sala Consilina-Vallo di Diano Walter Carotenuto, la Vice presidente Maria Lovaglio che ha presentato il progetto “Contrada Felice” che coinvolge i residenti di Contrada Sagnano e via delle Acacie di Sala Consilina, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e Antonio Casale. Presenti, inoltre, l’assessore del Comune di Teggiano Marisa Federico ed il consigliere Luigi Morello unitamente, tra gli altri, al Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina Martino Galgano, al Comandante della Polizia Municipale di Sala Consilina Salvatore Della Luna Maggio ed ai parroci don Gabriele Petroccelli e don Giovanni Calandriello.

“Quando nasce una nuova associazione che mira alla valorizzazione del nostro territorio è sempre un’ottima iniziativa – ha riferito il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano – Il territorio del Vallo di Diano è grato, pertanto, a queste persone che impegnano il loro tempo e le loro energie a promuovere iniziative che uniscono le nostre comunità perché anche questo è un modo per provare a cercare quella unità minata dai tanti campanilismi che sono ancora esistenti e che ancora frenano la crescita comune del nostro territorio”.

La consegna del Premio a Cono Cimino è stata affidata al Presidente regionale dell’EPLI Pietro Bernardo. “Sono particolarmente felice per questo Premio – ha affermato Cono Cimino – ed esprimo la mia profonda gratitudine all’EPLI Sala Consilina-Vallo di Diano per aver scelto la mia persona come destinataria di questo straordinario riconoscimento”.

Successivamente la serata è continuata, tra gli applausi scroscianti del pubblico presente, con lo spettacolo di varietà comico musicale “Incantesimo napoletano” grazie alle straordinarie performance di Luciano Capurro, Lucio Bastolla, Anna Caso e dalle splendide Lazzarelle Ballet che hanno ripercorso la storia della musica napoletana famosa in tutto il mondo.