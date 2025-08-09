Nella sede del Dipartimento Interregionale sono stati diramati i calendari di serie D.

Nel raggruppamento meridionale il girone I che comprende squadre siciliane e calabresi ritorna la Gelbison che tenterà nuovamente l’assalto alla serie C, impresa che gli riuscì tre stagioni fa proprio in questo girone.

La squadra del presidente Maurizio Puglisi che si avvale di un nuovo allenatore Imperio Carcione, affiancato nella consulenza dal direttore tecnico Enrico Coscia, debutterà sul campo amico del “ Giordano” di Castelnuovo Cilento che anche per quest’anno inizialmente sarà la casa dei rossoblù cilentani e lo farà con i calabresi del Sambiase.

L’inizio per i rossoblù vallesi è subito intrigante dopo la trasferta a Paternò, in sequenza poi due big match. Alla terza ospita una delle pretendenti alla promozione, la Nissa, squadra di Caltanissetta, per poi affrontare in trasferta al “Granillo” di Reggio Calabria la nobile decaduta Reggina.

Per l’unico derby regionale con il Savoia bisogna attendere la decima giornata. Il girone si chiude con la trasferta con un’altra big, il Gela, che non nasconde velleità di vertice dopo una sontuosa campagna acquisti. Il campionato di serie D parte domenica 7 settembre. La prima sosta alla fine del girone d’andata sarà il 28 dicembre. Il ritorno al via il 4 gennaio, altra sosta il 15 marzo e un solo turno infrasettimanale giovedì 2 aprile prima di Pasqua. La regular season si conclude il 3 maggio 2026.

Intanto sul mercato si registra l’arrivo della mezza punta Giulio Leo (18) arrivato dal settore giovanile del Lecce.