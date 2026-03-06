Salerno: auto si schianta contro un palo, quattro giovani feriti
Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri in via San Leonardo a Salerno, nei pressi dell’ospedale “Ruggi”.
Per cause da accertare il conducente di un’auto ha perso il controllo schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Nel violento impatto quattro giovani, tra cui due minorenni, sono rimasti feriti.
Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al “Ruggi” per le cure del caso.
Sul posto i Vigili del Fuoco dalla Sede Centrale e gli agenti della Polizia di Stato.
Gli operatori di Pissta si sono occupati di ripristinare le condizioni della strada.