E’ un classico intramontabile della cucina italiana ma a renderlo speciale è il prodotto principale: parliamo degli spaghetti al pomodoro.

Come si può rendere ancor più gustoso un piatto che già lo è di per sé? Basta scegliere gli spaghettoni del pastificio “I Sapori del Vallo”.

Fatti con semplici ingredienti come semola di grano duro e acqua, gli spaghettoni del pastificio valdianese sono una vera e propria chicca per rendere speciale il tuo piatto. Hanno una consistenza che si adatta a tutte le salse, perfetti quindi per un classico sugo di pomodoro. Sono tondi, spessi e lunghi.

La ricetta consigliata per prepararli è davvero semplice: servono pomodori pelati o passata di pomodoro, olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio, sale, basilico fresco e parmigiano reggiano.

Portare a ebollizione una pentola d’acqua salata per gli spaghettoni. Nel frattempo, soffriggere l’aglio in una padella con l’olio extravergine d’oliva a fuoco medio. Non farlo bruciare. Aggiungere i pomodori (pelati o passata) alla padella. Lasciare cuocere a fuoco medio per 15-20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere un pizzico di sale.

Cuocere gli spaghetti nell’acqua bollente fino a che non sono al dente. Scolare e conservare un po’ di acqua di cottura. Unire gli spaghetti alla salsa di pomodoro nella padella. Mescolare bene, eventualmente aggiungendo un po’ di acqua di cottura se la salsa sembra troppo densa. Servire gli spaghetti caldi, guarniti con foglie di basilico fresco e un po’ di parmigiano reggiano grattugiato.

Chi preferisce un sapore più deciso può anche sostituire la salsa di pomodoro con i pomodorini freschi.

