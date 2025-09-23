La UIL a Salerno esprime forte preoccupazione per l’escalation del conflitto in Medio Oriente e per la drammatica emergenza umanitaria che sta colpendo la popolazione civile della Striscia di Gaza.

Migliaia di persone vivono senza accesso a cure, acqua, energia e beni essenziali.

L’organizzazione sindacale si unisce agli appelli internazionali per un cessate il fuoco immediato, l’apertura di corridoi umanitari sicuri, il rilascio di tutti gli ostaggi, il sostegno concreto alle organizzazioni impegnate nei soccorsi, come UNHCR e UNRWA.

Per questo la UIL nazionale ha promosso una raccolta fondi per sostenere le attività umanitarie a Gaza.

“Come UIL a Salerno invitiamo lavoratrici, lavoratori, iscritti e cittadinanza a partecipare a questo impegno di solidarietà – dicono dal sindacato -. In un momento così drammatico ribadiamo che la difesa della vita e della dignità umana deve restare prioritaria. Come sindacato dei lavoratori ci impegniamo a dare voce alla richiesta di pace e giustizia, affinché le istituzioni nazionali ed europee assumano iniziative immediate ed efficaci”.