Furto nella notte in una gioielleria a Battipaglia, in via Mazzini.

Un ladro approfittando del buio ha fatto un foro nella vetrina dell’attività commerciale dal quale si è poi introdotto per mettere a segno il colpo. E’ riuscito ad agire indisturbato portando via la merce esposta. Secondo una prima stima i proprietari avrebbero subito un ingente danno che ammonterebbe intorno ai 10mila euro.

Il ladro, inoltre, durante la fuga si è ferito lasciando evidenti tracce di sangue sul vetro e sul pavimento.

A denunciare lo spiacevole accaduto sono stati i proprietari che non hanno potuto far altro che allertare le Forze dell’Ordine nel tentativo di assicurare alla giustizia il colpevole.

Duro lo sfogo sui social: “Questa volta non è una notizia letta online. Non è qualcosa che capita ‘agli altri’. Questa volta è toccata a me. A noi. A mio marito e a me, che da anni lottiamo ogni giorno per tenere in piedi il nostro negozio. Siamo cittadini, siamo commercianti, siamo persone perbene che credono ancora nel lavoro e nei sacrifici. E cosa ci resta oggi? Solo rabbia, amarezza e una delusione profonda. Battipaglia è ormai alla deriva. Nessuna sicurezza, nessuna tutela, nessuna legge che funzioni davvero. La legge? Inutile. Lo Stato? Assente. La città? Abbandonata. E noi siamo stanchi. Schifati. Indignati. Non importa se chi compie certi gesti è italiano o straniero: questa è l’immagine di una città che ha smesso di proteggere i suoi cittadini e chi lavora onestamente. Io oggi ho il cuore a pezzi e la rabbia che esplode dentro. Tutto ciò che abbiamo costruito con sacrificio è stato calpestato. Ma non resteremo zitti. Pretendiamo rispetto. Pretendiamo sicurezza. Pretendiamo giustizia. A chi governa questa città: svegliatevi. A chi fa finta di non vedere: basta silenzi. A chi ha ancora dignità: non giochiamoci il futuro. Una cittadina e commerciante umiliata, ma non spezzata”.