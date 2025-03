Andrà a giudizio immediato Francesco Iacovazzo, il 72enne che lo scorso 1° ottobre al mercato ittico di Salerno ha sparato e ucciso due uomini.

Come si legge su “Il Mattino”, è quanto disposto dal Gip Francesco Guerra su richiesta del Sostituto Procuratore Nuzzo. Le imputazioni a capo del 72enne sono di duplice omicidio, aggravato da futili motivi e premeditazione, e porto abusivo di arma da fuoco, ovvero una pistola calibro 7,65.

Il Gip ha riconosciuto i familiari, ovvero 8 persone, e la società per la quale le vittime lavoravano quali parti offese.

Secondo la ricostruzione della Procura di Salerno, Iacovazzo si sarebbe voluto vendicare delle delazioni riportate dalle vittime al datore di lavoro in merito al furto di una cassa di pesce. Proprio per queste voci riportate pare che il 72enne fosse stato allontanato dalla società.

Secondo l’avvocato dell’imputato, Iacovazzo “non può morire in carcere, stante l’età avanzata e le condizioni di salute che richiedono cure costanti e continue e un’assistenza sanitaria più adeguata alla gravità del suo caso” in quanto gli è stata impiantata una protesi pro vox a seguito di un intervento per la rimozione di un esteso carcinoma. Il Gip ha dunque inviato la pratica all’Asl e quest’ultima ha disposto la sostituzione della valvola richiedendo anche il piano terapeutico, si attendono però gli sviluppi medici, come ha fatto sapere il difensore dell’imputato.

