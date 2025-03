Visita dell’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria nel Carcere di Salerno.

Il sindacato ha sollevato criticità, come ha fatto sapere il Segretario Leo Beneduci: “La situazione del Carcere di Salerno è ormai fuori controllo – ha dichiarato – In termini di organico c’è una carenza di personale di polizia penitenziaria che supera il 10% , mentre il sovraffollamento supera il 40%. Altrettanto grave è che nel Carcere sono allocati detenuti definitivi con condanne superiori ai cinque anni che non dovrebbero stare qui”.

L’Osapp ha chiesto interventi immediati da parte del Ministero della Giustizia per garantire sicurezza agli agenti e condizioni dignitose per i detenuti.

“È impensabile che un istituto penitenziario venga lasciato in una situazione di tale degrado ed insicurezza” conclude Beneduci.