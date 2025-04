Sgomento nella comunità di Albanella dove è sparito un defibrillatore che era installato in località Matinella e messo a disposizione della comunità.

A rendere noto l’accaduto è stata l’associazione “La Panchina” che ha sporto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.

“Chiediamo, gentilmente, a chi l’avesse preso (per utilizzarlo, nel caso) di mettersi in contatto con noi – ha sottolineato l’associazione -. Invece, se dovesse trattarsi di sottrazione volontaria, a chi ha fatto tale goliardata, diciamo così, chiediamo di rimetterlo a posto o di restituirlo anche in altro luogo, purché il defibrillatore torni in uso alla comunità”.