Faidee, l’ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, continua ad investire nella formazione di giovani e inoccupati per inserirli nel mondo del lavoro.

Proseguono dunque i corsi previsti nel Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e tra le novità vi è l’inserimento nel programma degli studenti delle scuole del Vallo di Diano.

In che modo vengono avvicinati i giovani al mondo del lavoro? Quali sono i corsi maggiormente richiesti? Come si può accedere alle lezioni? Guarda l’intervista alla dottoressa Maria Antonietta Aquino per saperne di più.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.