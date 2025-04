Ladri in un ingrosso alimentare questa notte a Salerno. La banda, composta da tre persone che hanno agito a volto coperto, ha preso di mira l’attività che si trova in via Wenner.

Dopo aver forzato un deposito a cassa continua sono riusciti a portar via un bottino che ammonta a circa 100mila euro.

Poi si sono dati alla fuga a piedi, ma sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza dell’ingrosso.

Gli agenti della Polizia di Stato, allertati sul posto dai titolari dell’attività, hanno dato il via alle indagini anche avvalendosi delle immagini registrate dalle telecamere.