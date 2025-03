È stato arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica, il 50enne di Roscigno che ieri pomeriggio, dopo aver dato in escandescenze nella centrale via Roma, ha sparato in aria un colpo di fucile.

Inizialmente l’uomo era stato condotto dai sanitari del 118 all’ospedale di Roccadaspide.

Sul luogo dell’accaduto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni. In seguito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 50enne è stato condotto in carcere.

Sembrerebbe che abbia perso le staffe in seguito ad una lite banale con un’altra persona. Poi, camminando lungo la strada, ha imbracciato il fucile e ha esploso il colpo al cielo.

Il tempestivo arrivo sul posto del sindaco Pino Palmieri ha permesso di calmare l’uomo e di farlo desistere.

