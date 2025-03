La cappella San Giovanni Paolo II dell’ospedale “San Carlo” di Potenza è stata inserita tra i luoghi del Giubileo 2025.

L’ufficializzazione avverrà sabato 8 marzo, alle ore 17, con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Metropolita, Sua Eccellenza Davide Carbonaro, e concelebrata dai due cappellani dell’ospedale ‘San Carlo’, don Mario Galasso e don Mimmo Florio.

L’importante riconoscimento, concesso dalla Santa Sede, sottolinea il valore spirituale e la funzione di conforto che la cappella riveste per i pazienti, i familiari e per il personale sanitario. La scelta della cappella ospedaliera come luogo di indulgenza testimonia anche la volontà del Vescovo di richiamare alla speranza, che è il tema centrale dell’Anno Santo indetto da Papa Francesco.

Durante questo periodo, i fedeli che visiteranno la cappella dell’ospedale potranno ottenere l’indulgenza giubilare, un segno di grazia e di remissione dei peccati.

La possibilità di ricevere l’indulgenza in un luogo di cura e di sofferenza assume un significato particolarmente simbolico, offrendo conforto spirituale a coloro che stanno affrontando la malattia, rafforzando anche il legame tra fede e cura.