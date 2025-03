Attimi di paura questo pomeriggio a Roscigno quando un 50enne del posto ha imbracciato il fucile sparando in aria.

Sembrerebbe che la violenta reazione sia scaturita da una lite avvenuta qualche minuto prima con un’altra persona presente in via Roma. L’uomo, allontanandosi lungo la strada, ha iniziato a dare in escandescenze e ha esploso al cielo un colpo di fucile lasciando i presenti attoniti e spaventati.

Sul posto al momento dell’accaduto era presente anche il sindaco Pino Palmieri che, con sangue freddo, ha convinto il concittadino a desistere dallo sparare ancora e ha tentato di calmarlo. I sanitari del 118 allertati ad intervenire lo hanno successivamente condotto all’ospedale di Roccadaspide.

Giunti a Roscigno anche i Carabinieri per fare chiarezza sul singolare e inquietante episodio.