Farà tappa anche a Sant’Arsenio la “Coast to Coast Challenge – Ciclopedalata europea per sostenere la salute dei reni e la pace”, un’iniziativa internazionale promossa dalla Fondazione Italiana del Rene. L’evento unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione su temi fondamentali per la salute pubblica e la convivenza civile.

La carovana, composta da rappresentanti istituzionali, associazioni, cittadini, trapiantati e ciclisti provenienti da tutta Europa, partirà sabato 28 giugno da Paestum in direzione Bari, attraversando diverse regioni italiane.

La tappa a Sant’Arsenio è prevista nella tarda mattinata di sabato 28 intorno alle ore 12. I partecipanti saranno accolti da amministratori e cittadini al bivio di San Marzano, da cui proseguiranno scortati dalle Forze dell’Ordine fino a Piazza Domenico Pica, dove si terrà un momento di incontro e riflessione sul valore della salute dei reni e sul messaggio di pace che l’iniziativa vuole portare.

Dopo la sosta a Sant’Arsenio la carovana proseguirà verso la Basilicata, con tappe a Tito, Tricarico, Potenza e Matera, per poi raggiungere la Puglia e concludere il percorso a Bari.

“Invitiamo tutti i cittadini di Sant’Arsenio a essere presenti e sostenere la carovana – ha dichiarato il sindaco Donato Pica –. Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale, culturale e sportivo, che attraversa l’Italia e l’Europa con un messaggio di speranza, salute e solidarietà”.