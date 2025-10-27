Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura ha arrestato due giovani salernitani, un 21enne e un 19enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Uno dei due è stato arrestato anche con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

L’attività dei poliziotti ha permesso di individuare uno smercio di droga in via Mantenga, in casa del 19enne. Dopo un servizio di osservazione è stata effettuata la perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato trovato materiale per il peso e il confezionamento e una ingente quantità di sostanze stupefacenti.

Si tratta di 1,3 kg circa di cocaina, di cui una parte confezionata in oltre 400 dosi pronte per lo spaccio, 4 grammi circa di eroina già confezionata in dosi, 180 grammi circa di hashish e due pistole scacciacani, una delle quali modificata per renderla un’arma da fuoco con una cartuccia calibro 9 in canna.

Nel corso delle attività è stato intercettato il 21enne che si era recato a casa del pusher 19enne. Sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di eroina e pertanto arrestato.