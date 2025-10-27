Questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è svolta la presentazione ufficiale dei nuovi scuolabus elettrici Iveco Daily, mezzi di ultima generazione che uniscono sicurezza, comfort e rispetto per l’ambiente.

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina in rappresentanza della comunità. A breve, infatti, anche il Comune di Caggiano riceverà il suo scuolabus elettrico, completo di stazione di ricarica, grazie al programma regionale di rinnovo del parco mezzi scolastici.

Ogni scuolabus, del valore di 207.000 euro, è dotato delle più moderne tecnologie per garantire massima sicurezza ai bambini e agli accompagnatori, oltre a ridurre l’impatto ambientale grazie alla propulsione completamente elettrica.

“Un investimento importante per il futuro dei nostri ragazzi, che conferma l’impegno costante del Comune di Caggiano per la scuola, per gli studenti e per il loro futuro, investendo in servizi sempre più moderni, sicuri, efficienti e sostenibili” ha dichiarato il sindaco Lamattina a margine della presentazione.