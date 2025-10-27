“La mobilità, per almeno i prossimi 100 anni, dei 90.000 abitanti dei 33 comuni della Basilicata meridionale e dei 66.000 abitanti dei 25 comuni del Vallo di Diano e degli Alburni, dipende dal nuovo Presidente della Regione Campania che sarà eletto il 23 e 24 Novembre. Toccherà a lui sottoscrivere l’Intesa sul progetto del lotto 1b Romagnano-Fermata Intermedia della tratta Alta Velocità Battipaglia-Praja a Mare”.

E’ quanto sottolineato dal Presidente del Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro Rocco Panetta.

Per Panetta le ipotesi sono due e quindi “il nuovo Presidente sottoscrive l’Intesa accogliendo il Progetto di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). La Stazione Alta Velocità sarà costruita a Padula, in aperta campagna, non in corrispondenza della linea Sicignano-Lagonegro, non consentendo il trasferimento dei viaggiatori tra treni Alta Velocità e treni circolanti sulla linea Sicignano-Lagonegro. Lo Stato Italiano sarà denunciato alla Corte di Giustizia Europea perché tutto ciò è in contrasto con il Regolamento UE 2024/1679, approvato a Giugno 2024 anche dal Ministro Salvini. I 156.000 abitanti di questa Area Interna continueranno a viaggiare in auto ed autobus da e per Battipaglia, Salerno, Napoli, visto che il costo del biglietto di un Treno Alta Velocità è il quadruplo di quello di un treno regionale o di un autobus, a parità di percorso. Sulla tratta Battipaglia –Romagnano, invece, circoleranno ogni giorno 13 treni regionali veloci, (160 Km/ora), in circolazione tra Potenza-Aeroporto Pontecagnano-Salerno. Sulla linea turistica Sicignano-Lagonegro circoleranno, solo nei fine settimana, treni turistici e storici. Si spenderanno 10 miliardi di euro pubblici, con 10 anni di lavori, per ridurre i tempi di percorrenza tra Salerno e Reggio Calabria di 25 minuti (linea AV Battipaglia-Praja a Mare), e non di 1 ora, come ha affermato l’AD del Gruppo FSI, Donnarumma”.

“Il nuovo Presidente sottoscrive l’Intesa per il progetto modificato secondo le proposte condivise da UnionCamere Campania, Legambiente, Conferenza Episcopale Italiana, delibere dei Consigli comunali di Vallo di Diano, Alburni e Basilicata Meridionale. La Stazione viene costruita ad Atena Lucana (km60 linea Alta Velocità), in corrispondenza della linea Sicignano-Lagonegro (200 metri di distanza), in ottemperanza al Regolamento UE 2024/1679, riaperta al traffico commerciale – continua – I passeggeri fruiranno di coincidenze, garantite e protette, tra treni Alta Velocità e treni regionali, con assistenza per i disabili e le persone a ridotta mobilità, non prevista, invece, a bordo degli autobus con percorrenza inferiore a 250 km. La costruzione di una interconnessione, a Polla, tra linea Alta Velocità e linea Sicignano-Lagonegro, consentirà la circolazione di Treni Regionali Veloci (160 km/ora sulla tratta AV), da e per Lagonegro-Aeroporto Pontecagnano-Salerno-Napoli. La costruzione di un’interconnessione, a Romagnano Sud, con la linea storica Battipaglia-Potenza, consentirà la circolazione di treni regionali veloci, sulla tratta Polla-Romagnano, da e per Lagonegro-Atena Lucana-Potenza. Si invitano i candidati Presidenti della Regione Campania a manifestare, pubblicamente e per iscritto, l’adesione ad una delle due ipotesi per la successiva sottoscrizione dell’Intesa sul Progetto del lotto 1b Romagnano-Fermata Intermedia della tratta AV Battipaglia-Praja a Mare”.