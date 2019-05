Sottrae la figlia al marito di Teggiano e scompare nel nulla in Russia. Si cerca la piccola Sofia

Rapisce la figlia di due anni e scompare nel nulla in Russia.

È la drammatica storia di un uomo di Teggiano che ha visto sottrarsi la figlia di due anni, Sofia, dalla moglie di origini russe.

Quest’ultima, infatti, partita per la Russia per una vacanza insieme alla piccola figlioletta, dopo qualche settimana ha comunicato al coniuge di non voler rientrare in Italia.

Il Tribunale, nei due gradi di giudizio, ha dato ragione all’uomo, rappresentato dall’avvocato Enrico D’Amato e ha ordinato il rientro in Italia della piccola Sofia. Alla madre, inoltre, è stata sospesa la potestà genitoriale.

Nel processo d’Appello, inoltre, la sentenza è diventata esecutiva permettendo al padre della bimba e al suo legale di andare in Russia a riprendersi la figlia.

Arrivati nell’abitazione della donna e scortati dalle Forze dell’ordine locali, l’amara scoperta: la donna ha fatto perdere le sue tracce con la bambina. Nell’abitazione sono stati ritrovati solo i giocattoli di Sofia.

Attualmente, la donna è ricercata in tutta la Russia.

“Chiediamo un intervento da parte dell’Italia – le parole dell’avvocato D’Amato – affinchè spinga sulle autorità russe per ritrovare la piccola Sofia”.

Nel frattempo, il papà attende di riabbracciare presto la sua figlioletta.

