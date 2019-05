Il Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani, unitamente all’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, proporrà per la prima volta, nella notte tra l’1 e il 2 giugno, “La notte dei Santuari“. Sarà un’occasione per accendere una luce sul forte valore simbolico che i Santuari hanno per la Comunità cristiana e per l’umanità tutta.

Anche il Santuario della Madonna di Pietrasanta di San Giovanni a Piro aderisce all’iniziativa.

Appuntamento alle ore 21.30 di sabato 1° giugno con il raduno presso il piazzale del Santuario e la Liturgia della Luce. Alle ore 22.00 sono in programma letture, canti e preghiere della tradizione di Pietrasanta.

L’evento verrà concluso dall’Adorazione Eucaristica guidata, che inizierà alle ore 23.00, con la Benedizione Eucaristica finale e la consegna della Luce.

– Paola Federico –