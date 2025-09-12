La Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania, con il decreto n. 1515 del 10 settembre, ha approvato l’Avviso Pubblico Multintervento – Misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli nonché agli orfani di vittime di femminicidio.

L’obiettivo è quello di fornire un supporto concreto alle donne vittime di violenza, ai loro figli e agli orfani di vittime di femminicidio nel difficoltoso percorso per la fuoriuscita dal circuito della violenza: in particolare, si prevede l’erogazione di voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento ed all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia ed indipendenza.

La dotazione resa disponibile è pari a 2.572.500 euro e promuove distinte linee di intervento.

La linea A.1, in favore delle donne vittime di violenza, prevede un sostegno economico (voucher fino a 3.000 euro) a copertura dei costi sostenuti per canoni di locazione e utenze (sostegno abitativo) e fuoriuscita dal circuito della violenza (ogni altra spesa a ciò necessaria secondo le indicazioni contenute nell’Avviso).

La linea B.1 prevede l’erogazione di un sostegno economico (voucher fino a massimo 1.500 euro) per il rimborso dei costi sostenuti per i figli delle donne vittime di violenza nonché orfani di vittime di femminicidio per interventi per il completamento del percorso scolastico e attività extrascolastiche.

Sono altresì previste le linee A.2 e B.2., rispettivamente per le donne e per i figli e gli orfani, che prevedono un sostegno economico (voucher fino a 3.000 euro) a copertura dei costi per la formazione per inserimento e reinserimento lavorativo.

È stata definita una nuova procedura telematica per la trasmissione delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissione al contributo.

Il servizio digitale denominato “Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e orfani vittime di femminicidio – 2025” è attivo dalle ore 8.00 del 18 settembre ed entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 12 novembre ed è accessibile, esclusivamente tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS), cliccando QUI.

Le donne vittime di violenza, residenti in uno dei comuni della Campania, e gli orfani di vittime di femminicidio se maggiorenni o, se minorenni, chi ne ha la rappresentanza legale (genitore superstite non decaduto dalla potestà genitoriale o tutore o ente di cura), che intendano usufruire del voucher possono presentare direttamente online la domanda di ammissione al contributo.

Per l’ammissione al finanziamento è necessario che la donna vittima di violenza e l’orfano di vittima di femminicidio siano presi in carico dal Centro Antiviolenza o Casa di Accoglienza o dai Servizi Sociali. Condizione necessaria alla liquidazione del contributo è la permanenza della presa in carico del beneficiario da parte del Centro o della Casa o dei Servizi Sociali per l’intero periodo per il quale è riconosciuto il voucher. Tale condizione dovrà essere confermata dal Centro Antiviolenza/Casa Rifugio/Servizi Sociali che ha in carico il richiedente, mediante apposita dichiarazione.

La nuova procedura telematica è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale della Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili online e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali.

Qualsiasi informazione relativa all’Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronico martina.dimaio@regione.campania.it o contattando il numero 081 7963606.