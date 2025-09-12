Dopo quattro anni alla sede di Potenza, il Colonnello Michele Onorato ha ceduto il comando del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per assumere nei prossimi giorni analogo incarico presso il Comando Provinciale Pavia. Al suo posto è arrivato il Colonnello Massimiliano Tibollo.

Il Colonello Tibollo, nato e cresciuto a Foggia, dopo aver frequentato i corsi ordinari dell’Accademia della Guardia di Finanza alla sede di Bergamo, nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso diversi, importanti reparti operativi del centro e del sud Italia, l’ultimo dei quali presso il Comando Provinciale Taranto.

La cerimonia si è svolta presso la sede del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza nella città di Potenza.

Il Colonnello Michele Onorato nel corso del suo intervento ha ringraziato Sua Eccellenza il Prefetto Michele Campanaro e le Autorità presenti per il lavoro svolto in stretto coordinamento e in piena sinergia con la Guardia di Finanza, consentendo al Corpo di svolgere al meglio il proprio compito di tutela della legalità economica e finanziaria, condizione indispensabile per un sano sviluppo dell’economia lucana.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’alto ufficiale anche alle Superiori Gerarchie e ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, un gruppo di militari non solo competenti e professionali, ma animati anche da passione, spirito di sacrificio, senso del dovere e profonda umanità. Grazie a queste caratteristiche le Fiamme Gialle potentine hanno conquistato sempre maggiore fiducia da parte dei cittadini.

Il Colonnello Massimiliano Tibollo ha assicurato il massimo impegno nel proseguire il lavoro svolto, così da propiziare il raggiungimento di ancora più importanti e prestigiosi traguardi operativi.

Il Generale Roberto Pennoni, Comandante Regionale delle Fiamme Gialle lucane, ha espresso un particolare ringraziamento al Colonnello Michele Onorato per i risultati conseguiti, unito a un augurio per il proficuo svolgimento del delicato ruolo di Comandante Provinciale di Pavia. L’Autorità ha quindi rivolto un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Comandante Provinciale di Potenza Colonnello Massimiliano Tibollo.

Il neo comandante è stato inoltre accolto questa mattina dal Prefetto Campanaro.

E stato un momento di confronto, utile a gettare le basi per una rinnovata collaborazione istituzionale nelle azioni di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico, all’evasione, al lavoro irregolare e agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Illustrando, poi, le molte iniziative messe in campo in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia, il Prefetto Campanaro ha richiamato, tra le altre, la proficua esperienza dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica itineranti, che ha consentito di dare risposte concrete alla crescente domanda di sicurezza delle comunità.

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, espresso il proprio personale apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne delle Fiamme Gialle, a presidio della legalità economica e finanziaria del territorio.

“Le tante iniziative promosse e coordinate dalla Prefettura di Potenza – ha sottolineato a fine visita il Rappresentante del Governo – hanno sempre potuto contare sul contributo operoso ed altamente qualificato della Guardia di Finanza. Una collaborazione istituzionale, strutturata e strategica che ha consentito di raggiungere significativi risultati sia sotto il profilo preventivo sia sotto quello repressivo. Con il nuovo Comandante provinciale abbiamo condiviso la volontà di proseguire con convinzione su questo percorso. Sono certo che grazie alla sua esperienza ed alla elevata professionalità, saprà affrontare con successo le numerose sfide che lo attendono in questa terra. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Colonnello Massimiliano Tibollo, colgo l’occasione per rinnovare i saluti di stima ed apprezzamento al Colonnello Michele Onorato, che passa alla guida del Comando Provinciale di Pavia, ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto negli anni trascorsi a Potenza”.