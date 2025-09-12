E’ ancora assalto alle colonnine automatiche dei distributori di carburante.

A finire nel mirino, nella notte, sono state alcune stazioni di servizio situate a Capaccio Paestum e a Battipaglia.

Ignoti hanno agito dapprima lungo la SS 18 a Capaccio, dove a bordo di un furgone avrebbero sradicato la colonnina nel tentativo di portare via il denaro contenuto all’interno. Tuttavia sembrerebbe che il colpo sia andato a vuoto, resta però l’ingente danno causato all’attività commerciale.

Successivamente due colpi sarebbero stati messi a segno a Foce Sele, sempre nel territorio di Capaccio Paestum, e a Battipaglia in località Spineta. Sembrerebbe che ad agire sia stata la stessa banda. Il bottino è in corso di quantificazione.

Sugli episodi indagano i Carabinieri delle Compagnie di Agropoli, diretta dal Capitano Giuseppe Colella, e di Battipaglia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti.

Il salernitano nelle ultime settimane sta facendo i conti con i continui attacchi ai distributori automatici, infatti sono recenti gli episodi analoghi successi a Polla e a Eboli.