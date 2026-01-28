La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, avvia una nuova importante collaborazione con la Skills Power Academy di Carmine Volta. L’obiettivo è creare percorsi di crescita manageriale rivolti alle aziende e alle imprese del territorio.

La Skills Power Academy è un ecosistema di coaching e formazione avanzata pensato per imprenditori, manager e professionisti che vogliono crescere in modo strutturato, lucido e sostenibile.

“Questa collaborazione – afferma la dottoressa Aquino – mira ad avviare un nuovo percorso di crescita e di formazione, per dare alle imprese nuovi spunti e occasioni per raggiungere importanti obiettivi in termini anche di redditività e produttività”.

“Le imprese non hanno bisogno solo di più informazioni, ma di struttura, metodo e controllo – spiega Carmine Volta -. Skills Power Academy è pensata per chi è stanco di improvvisare e vuole finalmente governare il proprio business”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

Contatti Skills Power Academy: telefono 328/3551696, email info@skillspoweracademy.com, sito web www.skillspoweracademy.com.