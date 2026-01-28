In questo appuntamento con il Notaio Giuseppina Di Novella parliamo del Decreto Semplificazioni entrato da poco in vigore e delle novità relative ai beni immobili ricevuti in donazione.

Notaio, da poco è entrato in vigore il Decreto Semplificazioni (Legge n.182 del 2.12.2025), come incide questa riforma sul mercato immobiliare?

La riforma disciplinata dalla legge n.182/2025, che recepisce una proposta portata avanti da oltre 10 anni dal Consiglio Nazionale del Notariato, innova in maniera sostanziale, rendendola più sicura, la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa. In altri termini, chi acquista oggi un immobile, che il venditore aveva ricevuto per donazione, avrà la “certezza” di non doverlo restituire agli eredi del donante.

Cosa era previsto prima della riforma?

Il Codice civile, prima della riforma, disponeva che, alla morte del donante, i suoi eredi legittimari, ossia coniuge, figli e, nei casi previsti, gli ascendenti, potevano agire in giudizio, esercitando l’azione di riduzione, per chiedere la restituzione del bene oggetto della donazione lesiva della loro quota di legittima, oltre che nei confronti del donatario stesso, cioè colui che materialmente aveva ricevuto il bene, anche nei confronti degli aventi causa del donatario ovvero i terzi successivi acquirenti del bene.

Quali erano le maggiori criticità legate alla normativa previgente?

Essenzialmente due e di importanza sostanziale per la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa: l’acquisto di un bene immobile di cui il venditore era divenuto proprietario in seguito ad una donazione comportava un evidente rischio per l’acquirente in buona fede, sia sotto l’aspetto giuridico, in quanto gli eredi del venditore avrebbero potuto, anche dopo anni dalla firma dell’atto di compravendita, agire in giudizio per rivendicare l’immobile, sia sotto l’aspetto bancario, poiché il bene di provenienza donativa risultava difficilmente ammissibile per le banche, come garanzia per i mutui. Quindi vigeva una sorta di “blocco” nella circolazione dei beni immobili donati che limitava la libertà negoziale dei cittadini.

Ma quindi, a seguito della riforma, come saranno tutelati gli eredi legittimari del donante?

Gli eredi legittimari, quindi coniuge, figli ed eventualmente gli ascendenti del donante, che dimostreranno di essere stati lesi nella loro quota di legittima, vanteranno comunque un diritto di credito direttamente nei confronti del donatario, cioè di colui che ha ricevuto il bene in donazione, pari alla parte lesiva della loro legittima. Pertanto, la tutela a loro favore non scompare, ma è limitata ad un diritto di credito e non più ad una pretesa di restituzione dell’immobile.

In conclusione, Notaio, lei ritiene che questa riforma abbia effetti positivi per i cittadini?

Certo, anzi gli effetti positivi della riforma sono molteplici e coinvolgono un numero ingente di soggetti interessati, basti pensare alle numerose donazioni immobiliari che vengono stipulate in Italia ogni anno (secondo i Dati Statistici Notarili). Tuttavia, ed è questa la portata innovativa della riforma, chi acquisterà una casa da un venditore che l’aveva ricevuta in donazione, non correrà più il rischio di essere coinvolto in vicende successorie a lui estranee e magari di vedersi sottratto il bene a distanza di anni; così come le banche potranno accettare in garanzia questi immobili, semplificando le procedure per l’accesso al credito, a vantaggio delle giovani coppie, delle famiglie con redditi medi, degli imprenditori che hanno necessità di chiedere finanziamenti bancari garantiti da ipoteche immobiliari e senza dover fare ricorso ad ulteriori ed onerose forme di garanzia accessorie. Tutto ciò a vantaggio di una circolazione immobiliare più rapida, sicura e meno onerosa per i cittadini.