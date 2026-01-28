Scontro tra auto a Pontecagnano, una abbatte un palo dell’illuminazione. Giovane ferito
Incidente stradale ieri sera su Corso Europa a Pontecagnano Faiano.
Lo scontro si è verificato per cause da accertare tra due automobili.
Una di queste è uscita fuori strada abbattendo un palo della pubblica illuminazione. Al volante un 21enne che è rimasto ferito nell’impatto.
La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente allertato un’ambulanza della VOPI i cui sanitari hanno trasportato il giovane all’ospedale “Ruggi” di Salerno.