Sorpreso dai Carabinieri mentre ruba uno zaino sul lungomare di Agropoli. Arrestato 49enne del posto
Trovato dai Carabinieri mentre commette un furto sul lungomare di Agropoli.
Nei giorni scorsi infatti i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato un 49enne del posto indagato per furto aggravato.
Durante un servizio di controllo i militari hanno sorpreso l’uomo nel momento in cui si impossessava di uno zaino contenente denaro e documenti di un villeggiante che si trovava sulla spiaggia del lungomare cittadino.
L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Il provvedimento si trova in fase di indagine ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificato nel corso delle ulteriori fasi processuali.