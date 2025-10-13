La Comunità Montana Vallo di Diano ha ospitato il Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.

Presso la Sala Conferenze dell’Ente con sede a Padula, giovani provenienti da tutta la provincia di Salerno hanno potuto confrontarsi con la politica locale.

Ad accoglierli Vittorio Esposito, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano. “Esprimo sincero apprezzamento per l’iniziativa e vi incoraggio a mettere le vostre energie e idee al servizio del territorio – ha esordito Esposito – Il Vallo di Diano sta vivendo un momento di trasformazione grazie a investimenti in infrastrutture come l’aeroporto di Pontecagnano, l’Alta Velocità, internet diffuso e un’area industriale avanzata. Siamo un territorio fertile e ricco di potenzialità ma bisognoso di giovani motivati e innovativi”.

Forte di un’esperienza politica ultra-decennale, Esposito ha esortato i giovani a superare i vecchi paradigmi. “La Comunità Montana Vallo di Diano è riconosciuta come un’eccellenza territoriale, tant’è che è capofila nella Strategia delle Aree Interne della Campania. Certo, nessun progetto da solo può essere risolutivo ma dobbiamo ricordarci che qui abbiamo tesori come la Certosa, le Grotte, il Cervati, Teggiano, serviti da 4 svincoli autostradali, un aeroporto vicinissimo e presto anche dall’AV Ferroviaria. Lamentarsi in presenza di tante e tali opportunità significa non amare il territorio. Serve impegno, fiducia e un cambio di mentalità per valorizzare davvero ciò che il Vallo di Diano può offrire”.