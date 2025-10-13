Ottobre rosa. Il 19 ottobre il Centro Analisi Biochimica apre le sue porte con due check-up ad un prezzo speciale
Ottobre è il mese della prevenzione al femminile.
Domenica 19 ottobre i Centri Analisi Biochimica saranno aperti dalle 8 alle 11 per offrire la possibilità di dedicare del tempo alla propria salute, anche nel weekend.
Sarà possibile approfittare dei check-up agevolati, pensati anche per la prevenzione del tumore al seno e per i controlli mirati al benessere della donna.
Le sedi di prelievo saranno a Padula (0975/74208, WhatsApp 373/7832999) e Battipaglia (0828/621020, WhatsApp 366/1148413).
Le donne potranno sottoporsi agli esami di emocromo, ferro, ferritina, TSH, azotemia, creatinina, Got/Ast, Gpt/Alt, bilirubina, colesterolo totale, colesterolo Hdl, colesterolo Ldl, trigliceridi, glicemia, vitamina D, sodio, potassio, calcio, PCR. Il costo è di 55 euro.
Anche gli uomini si possono sottoporre ai controlli di emocromo, azotemia, creatinina, Got/Ast, Gpt/Alt, colesterolo totale, colesterolo Hdl, colesterolo Ldl, trigliceridi, glicemia, PSA, uricemia pagando 40 euro.
“La prevenzione è la scelta più bella che puoi fare per te stessa” è l’appello di Biochimica.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –