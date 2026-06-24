Sorpreso dai Carabinieri con cocaina e 2.700 euro. Uomo in manette a Salerno
A Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia supportati dai militari della S.I.O. del 10º Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli hanno arrestato un uomo.
Risulta indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
I militari hanno ritrovato circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e 2.700 euro, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita.