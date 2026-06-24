Cultura, turismo e impresa. Tre temi e tre momenti che nell’ambito del progetto Archivio Atena si intrecceranno con incontri con tour operator e agenzie turistiche, un press tour nel Vallo di Diano e un momento di confronto pubblico alla presenza di ospiti illustri del settore.

In collaborazione con la Fondazione Appennino, nell’ambito di Opera Paese, la fase conclusiva di Archivio Atena, il Comune di Atena Lucana ha voluto avviare un collegamento tra il prodotto culturale finora realizzato da Archivio Atena e i risvolti turistici che dovrà avere attraverso lo strumento imprenditoriale della Cooperativa di Comunità nata dal progetto. Prodotto culturale e turismo, un connubio che rappresenta un pezzo del futuro dell’Archivio e per il quale il 26 e 27 giugno sono state organizzate diverse iniziative.

Si parte il 26 giugno alle ore 16.00 presso la Schifa, nel centro storico, con i Tavoli operativi per le imprese turistiche del territorio che incontreranno tour operator e agenzie di valorizzazione dei territori. Nello specifico Michele Cappiello di Slow Italy Tours – Ferula Viaggi e Stefano Raso di Viatoribus. Gli attrezzi del mestiere per fare turismo saranno introdotti da Annalisa Romeo, Direttrice della Fondazione Appennino.

Seguirà alle 18.00 l’incontro pubblico condotto da Patrizio Roversi, autore di “Turisti per caso”. Dopo i saluti del sindaco Luigi Vertucci e dell’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, seguirà l’introduzione di Gianni Lacorazza della Fondazione Appennino.

Quindi si susseguiranno gli interventi di Rita Orlando, Direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Maria Sena Grieco, assessora del Comune di Rionero in Vulture, Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e linguistica presso l’Università della Basilicata e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, e Florindo Rubbettino, CEO di Rubbettino Editore.

Nella giornata del 27 giugno è previsto un press tour con giornalisti di testate nazionali di arte, turismo e cultura, con tappe a Padula, Sanza e Atena Lucana.