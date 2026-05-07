Sorpreso con la droga sul Lungomare Trieste a Salerno, tenta di ingerirla, ma viene bloccato dalla Polizia. Arrestato
Cittadino del Gambia sorpreso con la droga sul Lungomare a Salerno, cerca di ingerirla, ma viene bloccato e arrestato.
Ieri la Squadra Volante diretta dal Vice Questore della Polizia di Stato Lara Cianciulli, durante il normale svolgimento delle attività di prevenzione e vigilanza, giunta sul Lungomare Trieste ha proceduto al controllo.
L’uomo, alla vista degli operatori, ha manifestato un atteggiamento particolarmente insofferente e agitato, cercando di sottrarsi al controllo e dandosi alla fuga.
Gli agenti sono riusciti a bloccarlo: tuttavia lo straniero ha cercato di ingerire una busta di plastica al fine di nascondere il contenuto. Il pronto intervento ha permesso di recuperare l’involucro: si trattava di 20 grammi di hashish.
Il gambiano, già gravato da precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato poiché ritenuto responsabile della detenzione della droga, probabilmente destinata alla cessione.