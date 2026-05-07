Agli Istituti Athena di Teggiano al via il corso per assistente alla comunicazione e all’autonomia delle persone con disabilità
Agli Istituti Athena di Teggiano nuovo corso ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità) in partenza.
Un percorso formativo completo, pensato per chi vuole fare la differenza nel mondo dell’inclusione scolastica e sociale.
- 100% online
- Qualifica valida per lavorare in scuole e strutture educative
- +1 punto ATA
Info e dettagli: +39 327 914 9046
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –