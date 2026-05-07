Si è conclusa ieri, al Teatro Mercadante di Napoli, la terza edizione di “Campania Legge Lab” a cui hanno partecipato 33 scuole e 500 alunni provenienti da tutta la Campania, compreso il Liceo “Pisacane” di Padula.

Fondazione Premio Napoli – Campania Legge ha consolidato il proprio impegno nel promuovere la cultura tra le nuove generazioni, incentivando il piacere e la pratica della lettura attraverso percorsi innovativi. A introdurre la presentazione dei lavori il presidente della Fondazione Premio Napoli Maurizio de Giovanni. Presente anche Annamaria Fierro, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Con la supervisione del regista Gianmaria Fiorillo che ringraziamo infinitamente, 10 alunni delle classi seconde del nostro Liceo hanno realizzato un cortometraggio dopo una attenta lettura del romanzo “Resisti, cuore” (Mondadori) di Alessandro D’Avenia.

Gli alunni che hanno preso parte al progetto, con il coordinamento della prof.ssa Alessandra Bossone, sono: Anna Morena e Giovanni Cardiello della 2A, Arianna Florio e Alessandra Macellaro della 2B, Karol Salluzzi e Paolo Breglia della 2C, Federica Mignoli e Filippo Pontillo della 2D, Angela Montalto e Mario Greco della 2Q.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto una targa e tanti libri da leggere.