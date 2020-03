Sorpreso a Sapri a fare spesa fuori dal proprio comune. Denunciato 60enne di Vibonati, sequestrata l’auto

Controlli dei Carabinieri nel Golfo di Policastro a causa dell’emergenza Coronavirus.

Questa mattina, infatti, i militari della Stazione di Sapri agli ordini del Maresciallo Pietro Marino hanno sottoposto a sequestro un’auto e denunciato il proprietario, un 60enne di Vibonati.

L’uomo si trovava nel comune di Sapri per fare la spesa presso un noto supermercato presente in zona.

Effettuati i dovuti controlli da parte dei Carabinieri, l’uomo è stato immediatamente denunciato alla Prefettura di Salerno per aver violato le disposizioni presenti nel Decreto Governativo che vieta lo spostamento dal proprio comune di residenza a meno che non si tratti di esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Sequestrato, invece, il veicolo.

– Maria Emilia Cobucci –