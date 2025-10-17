Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volanti, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un supermercato in via della Meccanica a Potenza dopo una segnalazione di furto giunta alla Sala Operativa.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno appreso dal responsabile delegato della nota catena alimentare che uno straniero aveva tentato di impossessarsi di alcuni generi alimentari presenti nel negozio, nascondendoli all’interno di una busta, ma è stato fermato prima che potesse scappare.

L’uomo, senza documenti identificativi, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti e dai successivi rilievi è stato identificato come un cittadino del Sudan con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e in materia di immigrazione.

E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e l’indagato è considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

Poiché è risultato irregolare sul territorio nazionale l’Ufficio Immigrazione gli ha notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto. Lo straniero è stato trasferito presso il Centro Permanenza e Rimpatri.