C’era anche il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano ieri sera a Salerno al Teatro Augusteo ad accogliere Lino Banfi, protagonista assoluto del Premio Charlot.

L’attore pugliese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Grande Protagonista dello Spettacolo”.

Nel corso della serata il momento più toccante è arrivato con una sorpresa familiare che ha emozionato l’intera sala: sul palco è salito il cugino Enzo Zingaro, architetto e cugino di primo grado di Sala Consilina, che Lino Banfi non vedeva da oltre cinque anni. I due si sono stretti in un lungo abbraccio, carico di affetto e commozione.

Ad accompagnare Zingaro il sindaco Cartolano che ha colto l’occasione per invitare ufficialmente Banfi a ricevere la cittadinanza onoraria di Sala Consilina. Inoltre gli ha proposto di diventare testimonial della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura, un prestigioso titolo per cui è attualmente tra le 25 finaliste.

“È stato un incontro bellissimo, pieno di calore e spontaneità — ha dichiarato Cartolano — Lino Banfi è un artista che ha fatto la storia del cinema e della televisione italiana, ma soprattutto una persona dal cuore grande. Gli ho rivolto l’invito a venire a Sala Consilina e mi ha assicurato che lo farà con piacere. Sarà un grande onore per la nostra comunità poterlo accogliere.”