La preoccupante presenza di cinghiali lungo le strade e vicini ai centri abitati continua a causare danni nel Vallo di Diano. L’ultimo incidente stradale in ordine di tempo si è registrato ieri sera a Pantano di Teggiano in via Provinciale del Corticato.

Una coppia del posto stava viaggiando a bordo dell’auto di famiglia quando all’improvviso è sbucato in strada un ungulato di grossa taglia. Il conducente non ha potuto evitare l’impatto con l’animale e per fortuna i due non hanno riportato ferite grazie alla regolare velocità con cui il veicolo stava marciando. Per loro solo tanta paura e i danni all’automobile.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi.

La presenza di cinghiali lungo la Provinciale del Corticato è sintomo di un progressivo avvicinamento della specie alle abitazioni. Questo comporta una serie di disagi e pericoli per la cittadinanza e gli automobilisti che ormai da anni si appellano alle Istituzioni per tentare di porre un rimedio alla problematica che attanaglia i paesi del Vallo di Diano, del Cilento e degli Alburni.

Gli ungulati sono sempre più presenti nelle aree urbanizzate e sono diversi gli incidenti stradali, spesso con feriti, provocati dal loro passaggio sulle arterie trafficate.