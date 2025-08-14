Sono stati notati mentre tentavano di rubare all’interno di alcune auto in sosta a Salerno e così sono scattate le manette.

Si tratta di un uomo e una donna, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati arrestati in flagranza di reato in via Raffaele Cavallo. I due avevano preso di mira anche altre zone del centro cittadino a scapito dei proprietari delle auto in sosta. La donna, infatti, è stata trovata in possesso di arnesi atti allo scasso.

Spesso gli oggetti rubati sono di poco valore, ma i danni risultano consistenti.

L’uomo e la donna sono stati sottoposti al rito per direttissima e dunque arrestati.