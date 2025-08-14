Ancora un incidente lungo la Cilentana.

Questo pomeriggio un’auto e uno scooter si sono scontrati per motivi da chiarire. Nel tratto di strada tra Poderia e Roccagloriosa l’uomo alla guida del motociclo è caduto riportando alcune ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Giunti sul posto, hanno trasportato il ferito all’ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.