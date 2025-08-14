In questi giorni di vacanza, con Ferragosto alle porte, il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino fa un’analisi della situazione nei Pronto Soccorso della Campania sottolineando che la “rete dell’emergenza campana è solida. Nessuna struttura è chiusa”.

“La rete campana merita di poter contare su retribuzioni adeguate allo sforzo e dedizioni profuse dai sanitari – ha rimarcato Pellegrino -. Se si potesse assumere come i conti in ordine della Campania consentirebbero, avrebbero turni meno massacranti ma, nonostante il contesto delle scelte politiche del ministero della Salute non li aiuti, hanno dimostrato ancora una volta una straordinaria solidità mantenendo a costo di sacrifici personali alti livelli di efficienza nell’affrontare il boom di ricoveri di questi giorni”.

Sono infatti numerosi gli afflussi anche negli ospedali della provincia di Salerno “che stanno rispondendo con professionalità e tempestività alle esigenze di salute di residenti e dei tanti turisti che in queste settimane affollano le meravigliose spiagge del nostro litorale – ha proseguito il Consigliere -. La rete dell’emergenza campana, nella quale va ricordato che nessuna struttura è stata chiusa, si conferma solida e tempestiva nel soccorrere chi ha bisogno di cure, grazie all’impegno e all’abnegazione di medici e infermieri che operano assumendosi carichi di lavoro al limite della sostenibilità. Proprio per questo, colmare le carenze di organico è una priorità assoluta“.

Per far fronte al deficit di sanitari secondo Pellegrino “è necessario aumentare ulteriormente i posti di accesso alle Facoltà di Medicina, incrementare le retribuzioni di chi lavora in un servizio fondamentale come quello delle emergenze sanitarie e accelerare sul tema della depenalizzazione della responsabilità medica, oltre che rimuovere subito il tetto di spesa sul personale che per la Campania è rimasto fissato al 2004 meno l’1,4% per l’incomprensibile perdurare del Piano di rientro, nonostante i conti in ordine da ben 12 anni e la certificazione di Lea (livelli essenziali di assistenza) sufficienti in tutte le aree assistenziali”.

“Medici e infermieri non devono essere lasciati soli – ha aggiunto Pellegrino –. Serve un efficientamento della rete di emergenza per ridurre i turni di lavoro massacranti, soprattutto durante le festività, e l’impegno del Governo a garantire le risorse economiche necessarie per una retribuzione adeguata e giusta a chi si sacrifica per l’efficienza della sanità pubblica. Senza questi investimenti, si rischia la desertificazione dei servizi di emergenza, con gravissime ripercussioni sui pazienti”.

“Da medico oltre che politico ribadisco la mia sincera gratitudine a riconoscimento del lavoro di colleghi medici, infermieri e personale tecnico e del comparto che, in questo periodo estivo e di Ferragosto, sono in prima linea per garantire i servizi sanitari nella nostra regione” ha concluso il consigliere Pellegrino.