Nei giorni scorsi all’ospedale di Sapri è stato possibile somministrare il Tenecteplase, farmaco innovativo per la trombolisi, ad un paziente colpito da ictus ischemico e trattato attraverso il sistema avanzato di telemedicina Telestroke dell’ASL Salerno.

Il paziente, giunto al Pronto Soccorso di Sapri, è stato valutato a rischio ictus e immediatamente messo in collegamento per un teleconsulto con la UOC di Neurologia dell'”Umberto I” di Nocera Inferiore, diretta da Teresa Cuomo. A seguito del teleconsulto, effettuato dalla dottoressa Enrica Pisano, e degli esami TAC e AngioTC, che hanno confermato la prima diagnosi, al paziente è stato somministrato il nuovo farmaco, grazie al quale è completamente regredito, come confermato dal controllo a 24 ore da distanza.

Il Tenecteplase è un farmaco trombolitico fibrino-specifico di nuova generazione, in grado di sciogliere rapidamente il coagulo con significativi vantaggi rispetto al trattamento tradizionale: la somministrazione avviene in un’unica iniezione endovenosa, anziché con infusione prolungata, i tempi di intervento sono considerevolmente ridotti, con maggiore rapidità d’azione ed efficacia e sicurezza confermate dagli studi clinici internazionali.

L’avvenimento segna una tappa di ulteriore evoluzione del progetto “Telestroke: la rete dell’ictus ischemico acuto” messo a punto dall’ASL Salerno diretta da Gennaro Sosto, ed affidato alla guida del dottore Andrea Manto. Un Progetto che si è imposto all’attenzione dei media nazionali come modello innovativo, aggiudicandosi tra l’altro l’ottava edizione del prestigioso premio Lean Healthcare Award 2025. Un riconoscimento che ha premiato la nuova rete di telemedicina che consente consulenze neurologiche in tempo reale, migliorando la tempestività delle cure per l’ictus in tutta la provincia di Salerno. “Un premio –aveva commentato il Direttore generale Gennaro Sosto – che è il riconoscimento ad un lavoro di squadra, quella dell’ASL della provincia di Salerno, che sta facendo dell’innovazione tecnologica il motore del cambiamento al servizio dei cittadini”.