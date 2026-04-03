“Dottore, ormai mangio con l’ansia… perché so già come starò dopo”.

Quando me lo ha detto, ho capito che non era solo un problema di pancia. Era diventato un problema di vita.

Una donna di circa 45 anni, attenta a tutto: mangiava leggero, evitava ciò che “gonfia”. Eppure dopo ogni pasto arrivava puntuale lo stesso copione: pancia tesa, aria, fastidio e soprattutto il pensiero fisso di “come starò dopo?”.

La prima cosa che dico sempre è semplice: la pancia tesa dopo i pasti non è normale, anche se è molto diffusa. Il punto non è quanto mangi, ma come il tuo corpo gestisce quello che mangi.

Quando la digestione non è efficiente, il cibo non viene scomposto correttamente, arriva nell’intestino e fermenta. La fermentazione produce gas, il gas distende l’intestino e tu senti la pancia tirare.

Nella pratica vedo tre cause principali:

Digestione lenta o incompleta: pochi enzimi, stomaco “pigro”, fegato rallentato

pochi enzimi, stomaco “pigro”, fegato rallentato Disbiosi intestinale : un microbiota squilibrato produce più gas del normale

: un microbiota squilibrato produce più gas del normale Sistema nervoso in allerta: se mangi stressato, il corpo non digerisce

Nel caso di questa paziente non abbiamo cambiato dieta: abbiamo lavorato sul funzionamento. Enzimi digestivi ai pasti ed estratti amari (carciofo, genziana) prima di mangiare per attivare stomaco e fegato; finocchio, anice e zenzero per ridurre la fermentazione; poi, a stabilità raggiunta, probiotici mirati e supporto della mucosa (glutammina).

Dopo tre settimane mi ha detto: “È la prima volta che mangio senza pensarci”. Questo è il punto: il gonfiore è un segnale, non un destino. Se ogni pasto diventa un problema, non coprirlo. Capiscilo.

Passa in farmacia: ogni intestino ha una storia diversa e va letta bene.